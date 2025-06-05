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Spor

Atletico Madrid, Baena transferini bitiriyor

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, Villareal'de etkileyici bir sezon geçiren Alex Baena'yı kadrosuna katmaya çok yakın.

Haber Merkezi5 Haziran 2025 Perşembe 17:54 - Güncelleme:
Atletico Madrid, Baena transferini bitiriyor
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Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, Villareal'de etkileyici bir sezon geçiren Alex Baena'yı kadrosuna katmaya çok yakın.

45 milyon euro civarında bir bedelle gerçekleşmesi beklenen transferde son detaylar görüşülüyor. Diego Simeone, Baena'yı orta sahada oyun kurucu rolünde kullanmak istiyor.

Geride kalan sezonda 7 gol ve 10 asistle dikkat çeken İspanyol futbolcu teknik kapasitesi, oyun görüşü ve çok yönlülüğü ile Simeone'nin sistemine uygun bir profil olarak görülüyor.

Baena'nın, kulübün orta ve uzun vadeli planlarında kilit rol oynaması bekleniyor.

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