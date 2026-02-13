İSTANBUL 16°C / 9°C
Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında konuk ettiği Barcelona'yı 4-0 mağlup etmeyi başardı. Başkent ekibinde maçın kahramanı 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Ademola Lookman oldu.

HABER MERKEZİ13 Şubat 2026 Cuma 01:23 - Güncelleme:
Atletico Madrid, Barcelona'yı 4 golle dağıttı!
İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Metropolitano'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Atletico Madrid, 4-0'lık skorla kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Eric Garcia kendi kalesine, 14. dakikada Antoine Griezmann, 33. dakikada Ademola Lookman ve 45+2. dakikada Lookman'ın asistiyle Julian Alvarez kaydetti.

8 DAKİKALIK VAR İNCELEMESİ

Barcelona'nın 52. dakikada Pau Cubarsi ile bulduğu gol, 8 dakikalık VAR incelemesinin ardından ofsayt kararıyla iptal edildi.

BARCELONA, 10 KİŞİ KALDI

Katalan ekibinde Eric Garcia, 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

RÖVANŞ 3 MART'TA

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 3 Mart Salı akşamı Camp Nou'da oynanacak ve kazanan taraf Real Sociedad / Athletic Bilbao eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

