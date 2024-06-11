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Spor

Atletico Madrid B'nin teknik direktörü Fernando Torres oldu

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid B Takımı'nın yeni teknik direktörü Fernando Torres oldu.

11 Haziran 2024 Salı 13:02 - Güncelleme:
Atletico Madrid B'nin teknik direktörü Fernando Torres oldu
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Atletico Madrid B Takımı'nın yeni teknik direktörü Fernando Torres oldu.

Kulübün daha önce U19 takımını da çalıştıran Torres, yeni görevinin ardından yaptığı açıklamada, "Evimdeyim ve bu yeni görevi üstlenmeye karar verdiğimden beri büyük bir sorumluluk hissediyorum." dedi.

Kulüpte antrenörlük görevine başladığı 3 yıldan bu yana çok şey öğrendiğini aktaran İspanyol teknik adam, "Benim için bu adım çok önemli. Bunu bir büyük bir hırsla ve hazır olduğumu bilmenin huzuruyla kabul ediyorum ve bu adımı büyük bir meydan okuma olarak görüyorum." sözlerini sarf etti.

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