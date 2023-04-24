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Spor

Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü için düğmeye bastı

Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü için İspanya ekibi Atletico Madrid harekete geçti.

24 Nisan 2023 Pazartesi 17:59 - Güncelleme:
Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü için düğmeye bastı
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Leicester City'de etkili bir oyun ortaya koyan Çağlar Söyüncü'de flaş bir gelişme yaşandı.

The Atletic'te yer alan habere göre; Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile ön sözleşme imzalayacak.

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53 kez Milli formayı giyen 26 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda bedelsiz bir şekilde İspanyol ekibine katılacak.

SON 3 MAÇTA 11'DE OYNADI

Brendan Rodgers ile fazla şans bulamayan milli oyuncu, İngiliz ekibinin yeni teknik direktörü Dean Smith ile son 3 maçta 11'de oynadı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Leicester City ile 129 maça çıkan Çağlar, 3 gol ve 1 asist katkısı gösterdi. Öte yandan milli futbolcu kulübüyle 2020/2021 sezonunda FA Cup zaferi de yaşadı. Leicester City, 28 puanla Premier Lig'de 17. sırada yer alıyor.

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