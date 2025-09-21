Atletico Madrid deplasmanda 2 puan bıraktı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi olan Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 5. haftasında Mallorca'ya konuk oldu.

Campo de futbol Son Moix'de oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Atletico Madrid'in tek golünü 79. dakikada Conor Gallagher kaydetti. Julian Alvarez, 14. dakikada penaltı kaçırdı.

Mallorca'ya beraberliği getiren golü 85. dakikada Vedat Muriqi attı.

Kırmızı-beyazlılarda 62. dakikada oyuna dahil olan Alexander Sörloth, mücadelenin 72. dakikasında kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte puanını 6'e yükselten Atletico Madrid, 12. sıraya yükseldi. Ev sahibi Mallorca ise 2 puana çıktı ve 19. sırada kaldı.