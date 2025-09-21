İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2025 Pazar / 29 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4171
  • EURO
    48,7056
  • ALTIN
    4903.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Atletico Madrid deplasmanda 2 puan bıraktı
Spor

Atletico Madrid deplasmanda 2 puan bıraktı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi olan Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 5. haftasında Mallorca'ya konuk oldu. Campo de futbol Son Moix'de oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

HABER MERKEZİ21 Eylül 2025 Pazar 21:39 - Güncelleme:
Atletico Madrid deplasmanda 2 puan bıraktı
ABONE OL

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi olan Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 5. haftasında Mallorca'ya konuk oldu.

Campo de futbol Son Moix'de oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Atletico Madrid'in tek golünü 79. dakikada Conor Gallagher kaydetti. Julian Alvarez, 14. dakikada penaltı kaçırdı.

Mallorca'ya beraberliği getiren golü 85. dakikada Vedat Muriqi attı.

Kırmızı-beyazlılarda 62. dakikada oyuna dahil olan Alexander Sörloth, mücadelenin 72. dakikasında kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte puanını 6'e yükselten Atletico Madrid, 12. sıraya yükseldi. Ev sahibi Mallorca ise 2 puana çıktı ve 19. sırada kaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin'de ters yönde dehşet! Ters yönde ölümle burun buruna

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.