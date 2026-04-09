Atletico Madrid deplasmanda Barcelona'yı devirdi

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında iki İspanyol ekibi Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Cam Nou'da kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Atletico Madrid oldu.

Barcelona'da Pau Cubarsi maçın 44. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Atletico Madrid'de 45. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Julian Alvarez attığı muhteşem golle Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi.

Atletico Madrid'de 60. dakikada Ademola Lookman'ın yerine oyuna giren Alexander Sörloth, 70. dakikada attığı golle durumu 2-0 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Barcelona deplasmanında büyük bir avantaj yakalayan Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, Hansi Flick ve öğrencilerini 14 Nisan'da ağırlayacak. Turu geçen, Sporting-Arsenal eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.