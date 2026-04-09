9 Nisan 2026 Perşembe / 22 Sevval 1447
  Atletico Madrid deplasmanda Barcelona'yı devirdi
Atletico Madrid deplasmanda Barcelona'yı devirdi

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Barcelona'yı 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı.

HABER MERKEZİ9 Nisan 2026 Perşembe 00:23 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında iki İspanyol ekibi Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Cam Nou'da kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Atletico Madrid oldu.

Barcelona'da Pau Cubarsi maçın 44. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Atletico Madrid'de 45. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Julian Alvarez attığı muhteşem golle Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi.

Atletico Madrid'de 60. dakikada Ademola Lookman'ın yerine oyuna giren Alexander Sörloth, 70. dakikada attığı golle durumu 2-0 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Barcelona deplasmanında büyük bir avantaj yakalayan Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, Hansi Flick ve öğrencilerini 14 Nisan'da ağırlayacak. Turu geçen, Sporting-Arsenal eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

