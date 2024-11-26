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Spor

Atletico Madrid deplasmanda farklı kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Sparta Prag'ı 6-0 mağlup etti.

26 Kasım 2024 Salı 23:08 - Güncelleme:
Atletico Madrid deplasmanda farklı kazandı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Sparta Prag ile karşılaştı.

epet ARENA'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 6-0 kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 15 ile 59. dakikada Julian Alvarez, 43. dakikada Marcos Llorente ve 70. dakikada Antoine Griezmann ve 85 ile 89. dakikalarda Angel Correa kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, puanını 9'a yükseltti. Sparta Prag ise 4 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Sparta Prag, Feyenoord'a konuk olacak. Atletico Madrid ise Slovan Bratislava'yı konuk edecek.

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