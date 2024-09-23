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Spor

Atletico Madrid deplasmanda kayıp

İspanya La Liga'da Atletico Madrid, Rayo Vallecano deplasmanında 1-1 berabere kaldı.

23 Eylül 2024 Pazartesi 00:27 - Güncelleme:
Atletico Madrid deplasmanda kayıp
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İspanya La Liga'nın 6.haftasında Atletico Madrid, Rayo Vallecano deplasmanına konuk oldu. Estadio de Vallecas Stadyumu'ndaki maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Atletico Madrid'e eşitliği getiren golü 50' de Conor Gallagher attı. Rayo Vallecano'da ise 35'de Isaac Palazon attı.

Atletico bu sonucun ardından ligde 6 maç sonunda 12 puana ulaştı. Rayo Vallecano 8 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Atletico Madrid, Celta Vigo deplasmanına konuk olacak. Rayo Vallecano, Girona deplasmanına gidecek.

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