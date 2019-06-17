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Atletico Madrid dev transferde sona geldi

İspanya Ligi takımlarından Atletico Madrid'in Benfica'nın Joao Felix'in transferinde sona geldi.

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İspanyol basınından Marca, Atletico Madrid'in 19 yaşındaki futbolcunun transferini kısa bir süre içerisinde açıklayacağını duyurdu.

Atletico Madrid'in Portekizli hücum oyuncusunun sözleşmesinde yer alan '120 milyon euro'lya serbest kalır' maddesini kullanarak bu transferi gerçekleştireceği belirtildi.

Ayrıca Joao Felix'in Manchester City'yi reddederek, İspanyol ekibi Atletico Madrid ile anlaştığı vurgulandı.

Bu arada Atletico Madrid CEO'su Gil Marin'in, teknik direktörü Diego Simeone ile yaptığı görüşmelerin ardından Antoine Griezmann muhtemel ayrılığının ardından takımın yeni yıldızı olarak Joao Felix'i düşündükleri ifade edildi.

BENFICA "ANLAŞMADIK' DEDİ AMA...

Öte yandan çıkan bu haberinden ardından açıklama yapan Benfica Kulübü, Joao Felix için herhangi bir kulüple anlaşma yapmadıklarını duyururken, sözleşmedeki serbest kalma maddesinin altı çizildi.

Benfica formasıyla geride kalan sezon 43 maça çıkan Joao Felix, 20 gol atarken, 11 de asist yaptı. Joao Felix ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde hat-trick yapan en genç oyuncu oldu.

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