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Spor

Atletico Madrid durdurulamıyor!

La Liga'nın 10. hafta mücadelesinde Atletico Madrid, deplasmanda Celta Vigo'yu 3-0 yenerek üst üste beşinci galibiyetini aldı.

22 Ekim 2023 Pazar 00:49 - Güncelleme:
Atletico Madrid durdurulamıyor!
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İspanya La Liga 10. hafta mücadelesinde Atletico Madrid deplasmanda Celta Vigo ile karşılaştı.

Abanca-Balaidos Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Atletico Madrid 3-0 kazanarak ligdeki üst üste beşinci galibiyetini aldı. Rafal Benitez yönetimindeki Celta Vigo'nun galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren tüm golleri 29, 64 ve 70. dakikalarda Antoine Griezmann kaydetti.

Konuk ekipte sakatlığını atlatan milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, 2 ay aradan sonra karşılaşmanın 76. dakikasında oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid puanını 22'ye yükseltirken, Celta Vigo 6 puanda kalarak son sıralara demir attı.

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