Atletico Madrid durdurulamıyor!

İspanya La Liga 10. hafta mücadelesinde Atletico Madrid deplasmanda Celta Vigo ile karşılaştı.
Abanca-Balaidos Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Atletico Madrid 3-0 kazanarak ligdeki üst üste beşinci galibiyetini aldı. Rafal Benitez yönetimindeki Celta Vigo'nun galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren tüm golleri 29, 64 ve 70. dakikalarda Antoine Griezmann kaydetti.
Konuk ekipte sakatlığını atlatan milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, 2 ay aradan sonra karşılaşmanın 76. dakikasında oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid puanını 22'ye yükseltirken, Celta Vigo 6 puanda kalarak son sıralara demir attı.