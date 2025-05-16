Atletico Madrid, Dusan Vlahovic için devrede

Juventus'ta bu sezon 39 maçta 14 gol atarak en skorer isim olan Dusan Vlahovic'in geleceği belirsizliğini koruyor.

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki golcünün maaşı önümüzdeki sezon 12 milyon avroya çıkacak. Kulüp bu yükü yeni bir sözleşmeyle hafifletmek istese de Vlahovic'in bu öneriye sıcak bakmadığı bildiriliyor. Bianconeri, oyuncuyu 2026'ya kadar elde tutup bedelsiz kaybetme riskini almak istemiyor. La Gazzetta dello Sport'a göre, Atletico Madrid bu yaz transfer döneminde Sırp yıldız için devreye girerek rekabeti kızıştırdı.