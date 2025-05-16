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Spor

Atletico Madrid, Dusan Vlahovic için devrede

Juventus ile sözleşme uzatma konusunda isteksiz olan Vlahovic, yüksek maaş yükü nedeniyle satış listesine girebilir. Atletico Madrid, Sırp forveti kadrosuna katmak istiyor.

Haber Merkezi16 Mayıs 2025 Cuma 17:47 - Güncelleme:
Atletico Madrid, Dusan Vlahovic için devrede
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Juventus'ta bu sezon 39 maçta 14 gol atarak en skorer isim olan Dusan Vlahovic'in geleceği belirsizliğini koruyor.

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki golcünün maaşı önümüzdeki sezon 12 milyon avroya çıkacak. Kulüp bu yükü yeni bir sözleşmeyle hafifletmek istese de Vlahovic'in bu öneriye sıcak bakmadığı bildiriliyor. Bianconeri, oyuncuyu 2026'ya kadar elde tutup bedelsiz kaybetme riskini almak istemiyor. La Gazzetta dello Sport'a göre, Atletico Madrid bu yaz transfer döneminde Sırp yıldız için devreye girerek rekabeti kızıştırdı.

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