  • Atletico Madrid, Ederson için teklif hazırlığında
Atletico Madrid, Ederson için teklif hazırlığında

Atletico Madrid, Ederson için Atalanta'ya resmi teklif sunmaya hazırlanıyor. İspanyol ekibinin oyuncu tarafıyla anlaşma sağladığı belirtilirken, İtalyan temsilcisi 50 milyon euro bonservis talep ediyor.

6 Nisan 2026 Pazartesi 20:29
İspanya ekiplerinden Atletico Madrid, Atalanta forması giyen Brezilyalı orta saha Ederson için harekete geçti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Madrid temsilcisi, Brezilyalı orta saha için ilk resmi teklifini kısa süre içinde sunmaya hazırlanıyor.

BEKLENTİ 50 MİLYON EURO

Atletico Madrid'in Atalanta'ya sunacağı teklifin 35 milyon euro + 3 milyon euro bonus şeklinde olacağı öğrenildi. Ancak İtalyan ekibinin oyuncu için beklentisi 50 milyon euro seviyesinde.

ANLAŞMA TAMAM

Öte yandan Atletico Madrid'in oyuncu cephesinde önemli bir mesafe kat ettiği belirtiliyor. 25 yaşındaki orta saha ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı ve oyuncunun yıllık 5 milyon euro maaş ile birlikte 2 milyon euro imza parası alacağı ifade edildi.

26 yaşındaki Brezilyalı yıldız Galatasaray'ın da transfer listesinde yer almıştı.

PERFORMANSI

Bu sezon Atalanta formasıyla 34 maça çıkan Ederson, 2 gol kaydetti.

