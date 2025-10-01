Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt'u rahat geçti

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Galatasaray'ın rakiplerinden Atletico Madrid ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Hafta sonu Real Madrid'i derbide 5-2 deviren Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt'u 5-1 mağlup etti.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Giacomo Raspadori, 33. dakikada Robin Le Normand, 45. dakikada Antoine Griezmann, 70. dakikada Giuliano Simeone ve 82. dakikada penaltıdan Julian Alvarez kaydetti.

Eintracht Frankfurt'un golü 57. dakikada Jonathan Burkardt'ten geldi.

Konuk ekip Eintracht Frankfurt'ta maça ilk 11'de başlayan Can Uzun, 59. dakikada yerini Hugo Larsson'a bıraktı.

Bu galibiyetin ardından Atletico Madrid puanını 3 yaptı. Eintracht Frankfurt da 3 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Atletico Madrid, Arsenal'e konuk olacak. Eintracht Frankfurt, Liverpool'u ağırlayacak.