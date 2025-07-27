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Spor

Atletico Madrid, Enzo Millot'u bitirmeye hazırlanıyor

İspanyol ekibi Atletico Madrid, Galatasaray'ın da peşinde olduğu Enzo Millot'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ27 Temmuz 2025 Pazar 09:43 - Güncelleme:
Atletico Madrid, Enzo Millot'u bitirmeye hazırlanıyor
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Atletico Madrid, Stuttgart forması giyen Enzo Millot'nun 20 milyon euro karşılığında kadroya katmak istiyor.

Atletico Madrid, yaz transfer döneminde yaptığı büyük harcamalara rağmen kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Çarşamba gecesi David Hancko'nun transferini resmileştiren kulüp, bu hamleyle birlikte bonservis harcamalarını 150 milyon euroya çıkardı. Ancak Los Colchoneros, orta sahada daha fazla derinlik için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Johnny Cardoso ve Alex Baena'nın kadroya katılmasına rağmen teknik heyet, orta alanda daha fazla alternatif gerektiğini düşünüyor.

Bu süreçte Rodrigo de Paul ile Saul Niguez'in takımdan ayrılması beklenirken, Thomas Lemar da ayrılacaklar listesinde bulunuyor. Son olarak L'Equipe'in haberine göre Atletico Madrid, Bundesliga ekibi Stuttgart'ın Fransız orta saha oyuncusu Enzo Millot ile kişisel şartlar konusunda görüşmelere başladı.

GALATASARAY DA DEVREDE

Enzo Millot, geçtiğimiz sezonki performansıyla yalnızca Almanya'da değil, Avrupa genelinde de dikkatleri üzerine çekmişti. Galatasaray'ın da oyuncunun temsilcileriyle bu hafta bir görüşme gerçekleştirdiği ancak şu ana dek bir anlaşma sağlanamadığı bildiriliyor. Bu gelişmenin ardından Atletico Madrid transferde vitesi artırdı.

Stuttgart, 2028'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncusu için baskı hissetmese de, Millot'nun sözleşmesinde yer alan 20 milyon euroluk serbest kalma maddesi devreye girebilir. Bu rakam, 23 yaşındaki bir orta saha oyuncusu için birçok kulübe cazip geliyor.

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