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Spor

Atletico Madrid evinde 1 puana razı oldu

Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 13. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Espanyol ile 1-1 berabere kaldı.

6 Kasım 2022 Pazar 18:52 - Güncelleme:
Atletico Madrid evinde 1 puana razı oldu
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La Liga'nın 13. haftasında Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile Diego Martinez'in ekibi Espanyol karşı karşıya geldi.

Civitas Metropolitano Stadyumu'nda oynanan mücade 1-1'lik eşitlik ile tamamlanırken maçın ilk golü 62. dakikada Espanyol adına Sergi Darder'den geldi. Ev sahibi Atletico Madrid'in golü ise 78. dakikada Joao Felix'ten geldi. Konuk ekip Espanyol, 28. dakikada Leandro Cabrera'nın oyundan atılmasının ardından karşılaşmanın büyük bir bölümünü 10 kişi oynadı.

Bu sonuça beraber son 4 lig maçında 1 galibiyet alan Atletico Madrid 24 puana yükselirken, Espanyol 12 puana ulaştı. Ligin bir sonraki haftasında Atletico Madrid deplasmanda Mallorca'ya konuk olurken Espanyol evinde Villareal'i ağırlayacak.

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