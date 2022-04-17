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Spor

Atletico Madrid evinde 90+10'da kazandı

Atletico Madrid, İtalya Serie A'nın 32. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Espanyol'u 2-1 mağlup ederek puanını 60'a yükseltti.

AA17 Nisan 2022 Pazar 20:59 - Güncelleme: 17 Nisan 2022 Pazar 20:59
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İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında Atletico Madrid, Espanyol'u uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 yendi.

Haftaya 4. sırada başlayan Atletico Madrid, puan tablosunun orta sıralarındaki Espanyol'u konuk etti.

Son şampiyon Atletico Madrid, oyuna ikinci devrede giren Carrasco'nun 52. dakikada kaydettiği golle öne geçti.

Atletico Madrid'in orta saha oyuncusu Kondogbia, 71. dakikada kırmızı kart gördü.

Espanyol, 10 kişi kalan rakibi karşısında De Tomas'ın 74. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı.

Fakat başkent ekibi, Carrasco'nun 90+10'uncu dakikada penaltıdan attığı golle maçı 2-1 kazandı.

La Liga'daki son 8 maçında 7. galibiyetini alan Atletico Madrid, puanını 60'a çıkardı. Espanyol ise 39 puanda kaldı.

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