Atletico Madrid evinde Sevilla ile berabere kaldı

La Liga'nın 37. haftasında Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile Julen Lopetegui'nin ekibi Sevilla karşı karşıya geldi.

Wanda Metropolitano'da oynanan mücadelenin ilk golünü 30. dakikada Jose Maria Gimenez ile ev sahibi Atletico Madrid bulurken, 85. dakikada Youssef En-Nesyri'nin attığı gol ile durumu 1-1'e getiren Sevilla rakibinden 1 puanı kaptı.

Maçın 85. dakikasında yediği gol ile 3.'lük yarışını bitirme fırsatını kaçıran Atletico Madrid bu sonuç sonrası 68 puan ile 3. sırada yer alırken, takipçisi Sevilla 67 puanla 4. sırada kaldı.

Maç öncesi Atletico Madrid'in Uruguaylı oyuncusu Luis Suarez'in takımdan ayrılacağı açıklandı ve Suarez son kez Wanda Metropolitano'da Atletico Madrid forması giymiş oldu.

Ligin son haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Real Sociedad ile oynarken Sevilla kendi evinde Athletic Bilbao ile karşılaşacak.