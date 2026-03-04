Atletico Madrid finalde! Barcelona'nın galibiyeti yetmedi

İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Barcelona, Atletico Madrid'i konuk etti.

4-0'lık Atletico Madrid galibiyetinin Camp Nou'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Barcelona'nın ilk golünü 29. dakikada 18 yaşındaki Marc Bernal kaydetti.

Mücadelede ilk yarının bitmesine az bir süre kala Barcelona'da Raphinha, 45+5. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye yükseltti.

İlk yarı, Barcelona'nın 2-0 üstünlüğüyle sona ererken, ev sahibi ekibin genç yıldızı Marc Bernal bir kez daha sahneye çıktı ve 72. dakikada skoru 3-0 getirerek takımını umutlandırdı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken, ilk maçı 4-0 kazanan Atletico Madrid, toplam skorda 4-3'lük galibiyet elde ederek adını finale yazdıran taraf oldu. Barcelona ise organizasyona veda etti.

FİNAL 18 NİSAN'DA

Atletico Madrid, Athletic Bilbao - Real Sociedad eşleşmesinin kazananıyla 18 Nisan'da finalde karşı karşıya gelecek.