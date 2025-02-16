Atletico Madrid fırsat tepti

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Atletico Madrid, sahasında Celta Vigo ile karşı karşya geldi. Metropolitano'daki mücadele 1-1 sona erdi.

Atletico Madrid, Pablo Barrios Rivas'ın 7. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından maçın hemen başlangıcında 10 kişi kaldı.

Celta Vigo, Iago Aspas'ın 68. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti. Ev sahibi Atletico Madrid, 81. dakikada Alexander Sörloth'un attığı golle maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Real Madrid'in Osasuna ile berabere kaldığı haftada liderlik fırsatını tepen Atletico Madrid, bu beraberlikle birlikte 50 puana yükseldi. Celta Vigo, ligdeki puanını 29 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Atletico Madrid, Valencia ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Celta Vigo, sahasında Osasuna'yu ağırlayacak.