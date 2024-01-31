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Spor

Atletico Madrid, Gabriel Paulista'yı transfer etti

Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'nün yerine Brezilyalı defans oyuncusu Gabriel Paulista'yı kadrosuna kattı.

AA31 Ocak 2024 Çarşamba 16:38 - Güncelleme:
Atletico Madrid, Gabriel Paulista'yı transfer etti
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İspanya'nın Atletico Madrid kulübü, Çağlar Söyüncü'yü sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye kiraladıktan sonra yerine Brezilyalı defans oyuncusu Gabriel Paulista'yı transfer etti.

Son 7 sezondur formasını giydiği Valencia ile sözleşmesini fesheden 33 yaşındaki defans oyuncusu Paulista, sezon sonuna kadar Atletico Madrid ile sözleşme imzaladı.

2024-2017 yıllarında Arsenal forması da giyen Paulista, Atletico Madrid'in internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Bu kadar büyük bir formayı giymek inanılmaz bir his." ifadesini kullandı.

Fenerbahçe, Atletico Madrid'de bu sezon tüm turnuvalarda sadece 9 maçta forma giyen Çağlar Söyüncü'yü sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etmişti.

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