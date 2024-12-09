İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2024 Pazartesi / 8 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8337
  • EURO
    36,8462
  • ALTIN
    2949.41
  • BIST100
    10081
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Atletico Madrid geriden gelip kazandı

İspanya La Liga'nın 17. hafta maçında Atletico Madrid 3-1 geriye düştüğü maçta Sevilla'yı 4-3 mağlup etti.

9 Aralık 2024 Pazartesi 01:46 - Güncelleme:
Atletico Madrid geriden gelip kazandı
ABONE OL

İspanya La Liga'nın 17. hafta maçında Atletico Madrid, Sevilla'yı konuk etti. Metropolitano Stadyumu'ndaki mücadeleyi Atletico Madrid 4-3'lük skorla kazandı

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 10'da Rodrigo de Paul, 62 ve 90+4'te Antoine Griezmann ile 79'da Samuel Lino kaydetti. Sevilla'nın gollerini ise 12'de Dodi Lukebakio, 32'de Isaac ile 57'de Juanlu attı.

Atletico Madrid, bu sonucun ardından puanını 35 yaptı. Sevilla, 19 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Atletico Madrid, Getafe'yi konuk edecek. Sevilla, Celta Vigo'yu ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.