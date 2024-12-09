Atletico Madrid geriden gelip kazandı

İspanya La Liga'nın 17. hafta maçında Atletico Madrid, Sevilla'yı konuk etti. Metropolitano Stadyumu'ndaki mücadeleyi Atletico Madrid 4-3'lük skorla kazandı

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 10'da Rodrigo de Paul, 62 ve 90+4'te Antoine Griezmann ile 79'da Samuel Lino kaydetti. Sevilla'nın gollerini ise 12'de Dodi Lukebakio, 32'de Isaac ile 57'de Juanlu attı.

Atletico Madrid, bu sonucun ardından puanını 35 yaptı. Sevilla, 19 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Atletico Madrid, Getafe'yi konuk edecek. Sevilla, Celta Vigo'yu ağırlayacak.