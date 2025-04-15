Atletico Madrid geriden gelip kazandı

İspanya La Liga'da 31. haftanın kapanış maçında Atletico Madrid, Real Valladolid'i konuk etti.

Metropolitano Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 4-2 kazandı.

Mücadelede konuk ekip 21. dakikada Mamadou Sylla'nın penaltı golüyle öne geçti.

Atletico, 25. dakikada Julian Alvarez'in penaltı golüyle önce skoru eşitledi, sonra Giuliano Simeone'nin 27. dakikada attığı golle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Valladolid, 56. dakikada Javi Sanchez'in golüyle skoru 2-2'ye getirdi. İlk golü penaltıdan atan Alvarez, 71'de ikinci penaltı golüyle takımını 3-2 öne geçirdi. Karşılaşmanın 59. dakikasında Antoine Griezmann'ın yerine oyuna giren Alexander Sörloth, 79. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Valladolid'de kariyerini sürdüren milli futbolcu Cenk Özkaçar yedek kulübesinde başladığı maçta forma şansı bulamadı.

Atletico Madrid bu galibiyetle puanını 63 yaptı ve lider Barcelona'nın 7 puan gerisinde 3. sırada haftayı tamamladı. son 12 maçta 11. mağlubiyetini alan ve 16 puanda kalan Valladolid ise ligin dibine demir attı.

Ligde bir sonraki hafta Atletico Madrid, deplasmanda Las Palmas ile karşılaşacak. Valladolid ise Osasuna'yı ağırlayacak.