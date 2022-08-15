Atletico Madrid, Getafe'yi 3 golle geçti

La Liga'nın ilk hafta maçında Getafe ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Atletico Madrid oldu.

Getafe'de milli futbolcumuz Enes Ünal maça ilk 11'de başladı ve 81 dakika sahada kaldı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 15 ve 59. dakikada Alvaro Morata, 75. dakikada Antoine Griezmann kaydetti.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid'in 126 milyon euroluk yıldızı Joao Felix üç asistiyle maçın yıldızlarından biri oldu.

Bu galibiyetin ardından Atletico Madrid sezona 3 puanla başladı.

İspanya Ligi'nde gelecek hafta Getafe, Girona'ya konuk olacak. Atletico Madrid, Villarreal'i ağırlayacak.