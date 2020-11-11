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Spor

Atletico Madrid Hakan Çalhanoğlu için resmen devrede

İtalya Serie A'da Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için Atletico Madrid'in resmen devreye girdiği iddia edildi. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncu için Madrid ekibi 12 milyon euro maaş bütçesi ayırdı.

11 Kasım 2020 Çarşamba 18:18 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 18:20
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AC Milan ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu için Atletico Madrid resmen devreye girdi.

İspanyol Gazetesi AS, bugünkü baskısında Atletico Madrid'in Hakan Çalhanoğlu'nu kadroya katmak için Çalhanoğlu'nun menajeri ile görüşmeler yaptığını ve transfer süreci için 12 milyon euroya ulaşan bir bütçe ayırdığını ifade etti.

Hakan Çalhanoğlu'nun bonservisinin elinde olmasını fırsata çevirmek isteyen ve "fırsat transferlerinde" tam bir uzman olan Atletico Madrid, Çalhanoğlu'na 3 yıllık sözleşme karşılığında 12 milyon euro teklif edecek.

MANCHESTER UNİTED, JUVENTUS VE INTER SIRADA

Hakan Çalhanoğlu, AC Milan'da kalmak istese de Çalhanoğlu'nun menajeri fırsat transferleri için tüm kozlarını oynuyor ve Atletico Madrid'in yanı sıra Manchester United, Juventus ve Inter gibi kulüpler ile de dirsek temasını sürdürüyor.

AC Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu, AC Milan'dan şu anda yıllık 2.5 milyon euro maaş alıyor ve yeni sözleşme için yıllık 5 milyon euro talep ediyor.

AC Milan, Çalhanoğlu'nun sözleşmesine istediği zammı uygulamaz ve 3 yıllık sözleşmeyi sunmazsa A Milli futbolcu masanın üstündeki diğer opsiyonları değerlendirmeye başlayacak.

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