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Spor

Atletico Madrid, Hancko transferini bitirdi

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Feyenoord formas giyen Slovak savunmacı David Hancko'yu kadrosuna kattı.

AA23 Temmuz 2025 Çarşamba 21:20 - Güncelleme:
Atletico Madrid, Hancko transferini bitirdi
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İspanya ekibi Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi Feyenoord'dan Slovak milli futbolcu David Hancko'yu kadrosuna kattı.

Atletico Madrid Kulübü, 27 yaşındaki stoperin transferi için Hollanda temsilcisi Feyenoord ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

İspanya basınında, transferin 30 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleşeceği öne sürüldü.

Kariyerinde Zilina, Fiorentina ve Sparta Prag'da oynayan Hancko, 2022'de Feyenoord'a transfer oldu.

Hancko, Feyenoord formasıyla 140 maça çıktı ve 15 gol kaydetti.

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