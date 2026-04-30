İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2026 Perşembe / 13 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,19
  • EURO
    52,9474
  • ALTIN
    6602.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Atletico Madrid ile Arsenal yenişemedi

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Atletico Madrid ile Arsenal, sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı.

AA30 Nisan 2026 Perşembe 00:02 - Güncelleme:
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İspanya ekibi Atletico Madrid ile İngiltere temsilcisi Arsenal, 1-1 berabere kaldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı final ilk maçında Atletico Madrid, Metropolitano Stadı'nda Arsenal'ı ağırladı.

Arsenal, 44. dakikada Viktor Gyökeres'in penaltıdan attığı golle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

Ev sahibi ekip, rakibine 56. dakikada Julian Alvarez'in penaltıdan bulduğu golle cevap verdi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Alvarez, Şampiyonlar Ligi'nde 25 gole en hızlı ulaşan Arjantinli futbolcu oldu. Söz konusu gol sayısına 41 karşılaşmada ulaşan Alvarez, Lionel Messi'nin 42 maçlık rekorunu geride bıraktı.

Karşılaşmanın rövanşı, 5 Mayıs Salı günü İngiltere'de oynanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaş doğrulama sistemi ile ne değişecek?

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.