27 Kasım 2025 Perşembe
Atletico Madrid, Inter'i uzatmalarda devirdi!

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında konuk ettiği Inter'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 72 dakika sahada kaldı.

27 Kasım 2025 Perşembe 01:32
Atletico Madrid, Inter'i uzatmalarda devirdi!
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Atletico Madrid, sahasında Inter'i ağırladı.

Metropolitano'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri Julian Alvarez ve 90+3'te Jose Gimenez kaydetti. Inter'in tek golünü Piotr Zielinski attı.

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 72 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid 9 puana yükselirken, Inter 12 puanda kaldı. Sonraki maçta Atletico Madrid deplasmanda PSV ile karşılaşacak. Inter ise Liverpool'u konuk edecek.

