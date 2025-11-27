Atletico Madrid, Inter'i uzatmalarda devirdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Atletico Madrid, sahasında Inter'i ağırladı.

Metropolitano'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri Julian Alvarez ve 90+3'te Jose Gimenez kaydetti. Inter'in tek golünü Piotr Zielinski attı.

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 72 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid 9 puana yükselirken, Inter 12 puanda kaldı. Sonraki maçta Atletico Madrid deplasmanda PSV ile karşılaşacak. Inter ise Liverpool'u konuk edecek.