Atletico Madrid, Joao Felix için Ferran Torres'i istedi

Atletico Madrid ile Barcelona arasında dev takas iddiası büyük ses getirdi. Felix'i bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Barcelona'ya Atletico Madrid süpriz bir teklif sundu.

FELIX'E KARŞILIK TORRES

Sport'ta yer alan habere göre Barcelona, bu sezon kiralık olarak formasını giyen Felix'i bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. Atletico Madrid ise bonservisini elinde tuttuğu Felix için Barcelona'da Ferran Torres'i istedi. Ancak Torres'in Barcelona'dan ayrılmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

ANSU FATI'Yİ ATLETICO MADRID İSTEMEDİ

Torres'in gitmek istememesi üzerine Barcelona, Atletico Madrid'e Brighton'a kiralık olarak gönderdiği Ansu Fati'yi önerdi ancak bu teklif de Atletico Madrid cephesinden kabul görmedi. İki takım arasındaki görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu.