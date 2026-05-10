  • Atletico Madrid, Julian Alvarez'in bonservis bedelini belirledi: 100 milyon euro!
Spor

Atletico Madrid, Julian Alvarez'in bonservis bedelini belirledi: 100 milyon euro!

Cadena SER'de yer alan habere göre, Atletico Madrid, Julian Alvarez'den 100 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bekliyor.

HABER MERKEZİ10 Mayıs 2026 Pazar 19:11
Cadena SER'de yer alan habere göre, Atletico Madrid'de kulüp içerisinden birçok kişi, Alvarez'in ayrılmak istediğine inanıyor.

Atletico Madrid, Alvarez için şu anda resmi bir temas almadı. İspanyol ekibi, 26 yaşındaki futbolcu için gelecek tekliflerde 100 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis talep edecek.

Arjantinli yıldızın adı özellikle Barcelona ile birlikte Paris Saint-Germain ve Arsenal ile gündeme gelmişti.

Atletico Madrid'de bu sezon 49 maçta süre bulan Julian Alvarez, 20 gol attı ve 9 asist yaptı.

