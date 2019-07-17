26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6868
  • 6,3871
  • 258.457
  • 99806.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Atletico Madrid, Kieran Trippier'i kadrosuna kattığını duyurdu

La Liga takımlarından Atletico Madrid, Tottenham'ın İngiliz sağ beki Kieran Trippier'i transfer etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Transferin hareketli ekiplerinden Atletico Madrid, İngiliz ekibi Tottenham'ın sağ beki Kieran Trippier'i transfer ettiğini açıkladı.

İspanyol ekibi, Trippier için İngiliz ekibine 22 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.

28 yaşındaki İngiliz sağ bek ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıklayan Madrid ekibi, bu sezon 126 milyon euro ile tarihin en pahalı transferlerinden olan Portekizli Joao Felix'i de kadrosuna katmıştı.

Trippier, geçtiğimiz sezon Premier Lig ekibi ile Şampiyonlar Ligi finaline çıkarken, 38 maçta 1 gol ve 5 asist ile oynadı.

(Sporx)

Tu-160´lar o bölgede uçtu, 3 ülkenin savaş uçakları takibe aldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Irak'tan menfur saldırıyla ilgili flaş açıklama

Irak'tan menfur saldırıyla ilgili flaş açıklama

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenlerine hapis cezası!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenlerine hapis cezası!

Hrant Dink davasında 9 sanık hakkında karar!

Hrant Dink davasında 9 sanık hakkında karar!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Erbil'deki saldırıyla ilgili flaş açıklama: Gerekirse heyet göndeririz

Erbil'deki saldırıyla ilgili flaş açıklama: Gerekirse heyet göndeririz

Galatasaray, Seri'yi transfer ettiğini duyurdu

Galatasaray, Seri'yi transfer ettiğini duyurdu

Karadeniz'de korku dolu anlar

Karadeniz'de korku dolu anlar

Meteoroloji 3 kenti uyardı

Meteoroloji 3 kenti uyardı
 

POPÜLER HABERLER

Erbil´de Türk diplomatların bulunduğu restorana silahlı saldırı

Erbil´de Türk diplomatların bulunduğu restorana silahlı saldırı

Türkiye böyle izledi! Adeta büyüledi

Türkiye böyle izledi! Adeta büyüledi

Aşkı için tahtı bırakmıştı! Müslüman olan Rus kraliçe ilk kez konuştu

Aşkı için tahtı bırakmıştı! Müslüman olan Rus kraliçe ilk kez konuştu

'Yaşlanma akımı' büyük verinin yeni oyunu mu?

'Yaşlanma akımı' büyük verinin yeni oyunu mu?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA