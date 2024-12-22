Atletico Madrid, La Liga'da zirveye yerleşti

İspanya La Liga'da son haftalara damga vuran takım Atletico Madrid oldu.

Son olarak Barcelona'yı deplasmanda deviren Diego Simeone'nin öğrencileri, ligde arka arkaya 7. galibiyetini aldı ve zirveye yükseldi.

Alexander Sörloth'un son dakikadaki golüyle Barcelona maçını 2-1 kazanan ve Katalan ekibini deplasmanda 18 yıl sonra mağlup eden Atletico Madrid'in bu süreçte aldığı sonuçlar şu şekilde:

Atletico Madrid 2-0 Las Palmas

Mallorca 0-1 Atletico Madrid

Atletico Madridd 2-1 Alaves

Valladolid 0-5 Atletico Madrid

Atletico Madrid 4-3 Sevilla

Atletico Madrid 1-0 Getafe

Barcelona 1-2 Atletico Madrid

ZİRVEYE YÜKSELDİ

Atletico Madrid, aldığı bu sonuçların ardından 41 puanla La Liga'da zirveye yükseldi.