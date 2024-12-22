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Spor

Atletico Madrid, La Liga'da zirveye yerleşti

Atletico Madrid, son haftalarda yakaladığı galibiyet serisin Barcelona deplasmanında da sürdürdü. Simeone'nin öğrencileri La Liga'da liderlik koltuğuna oturmayı başardı.

22 Aralık 2024 Pazar 13:56 - Güncelleme:
Atletico Madrid, La Liga'da zirveye yerleşti
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İspanya La Liga'da son haftalara damga vuran takım Atletico Madrid oldu.

Son olarak Barcelona'yı deplasmanda deviren Diego Simeone'nin öğrencileri, ligde arka arkaya 7. galibiyetini aldı ve zirveye yükseldi.

Alexander Sörloth'un son dakikadaki golüyle Barcelona maçını 2-1 kazanan ve Katalan ekibini deplasmanda 18 yıl sonra mağlup eden Atletico Madrid'in bu süreçte aldığı sonuçlar şu şekilde:

Atletico Madrid 2-0 Las Palmas

Mallorca 0-1 Atletico Madrid

Atletico Madridd 2-1 Alaves

Valladolid 0-5 Atletico Madrid

Atletico Madrid 4-3 Sevilla

Atletico Madrid 1-0 Getafe

Barcelona 1-2 Atletico Madrid

ZİRVEYE YÜKSELDİ

Atletico Madrid, aldığı bu sonuçların ardından 41 puanla La Liga'da zirveye yükseldi.

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