Atletico Madrid, La Liga'da zirveye yerleşti

İspanya La Liga'da son haftalara damga vuran takım Atletico Madrid oldu.
Son olarak Barcelona'yı deplasmanda deviren Diego Simeone'nin öğrencileri, ligde arka arkaya 7. galibiyetini aldı ve zirveye yükseldi.
Alexander Sörloth'un son dakikadaki golüyle Barcelona maçını 2-1 kazanan ve Katalan ekibini deplasmanda 18 yıl sonra mağlup eden Atletico Madrid'in bu süreçte aldığı sonuçlar şu şekilde:
Atletico Madrid 2-0 Las Palmas
Mallorca 0-1 Atletico Madrid
Atletico Madridd 2-1 Alaves
Valladolid 0-5 Atletico Madrid
Atletico Madrid 4-3 Sevilla
Atletico Madrid 1-0 Getafe
Barcelona 1-2 Atletico Madrid
ZİRVEYE YÜKSELDİ
Atletico Madrid, aldığı bu sonuçların ardından 41 puanla La Liga'da zirveye yükseldi.