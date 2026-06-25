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Spor

Atletico Madrid, Lee Kang-in ile anlaşmaya vardı

İspanya La Liga devi Atletico Madrid, Paris Saint-Germain'de forma giyen Lee Kang-in ile sözlü anlaşmaya vardı.

HABER MERKEZİ25 Haziran 2026 Perşembe 21:23 - Güncelleme:
Atletico Madrid, Lee Kang-in ile anlaşmaya vardı
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Atletico Madrid, Paris Saint-Germain forması giyen Lee Kang-in transferinde önemli mesafe kat etti.

Matteo Moretto'nun haberine göre; Atletico Madrid ile Güney Koreli futbolcu arasındaki anlaşma sözlü olarak tamamlandı. Lee Kang-in'in, İspanyok ekibin kendisine sunduğu teklifi bir süre önce kabul ettiği belirtildi.

Haberde, transferin önündeki tek engelin kulüpler arasındaki bonservis pazarlığı olduğu aktarıldı. Atletico Madrid ile Paris Saint-Germain'in, transferin resmiyet kazanması için bonservis bedeli konusunda görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

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