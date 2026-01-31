İSTANBUL 8°C / 6°C
  Atletico Madrid, Levante deplasmanında takıldı
Spor

Atletico Madrid, Levante deplasmanında takıldı

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Levante ile golsüz berabere kaldı. Atletico Madrid'de ilk 11'de başlayan Alexander Sörloth, başına aldığı darbe sonrası oyuna devam edemedi ve hastaneye kaldırıldı.

31 Ocak 2026 Cumartesi 23:02
Atletico Madrid, Levante deplasmanında takıldı
İspanya La Liga'nın 22. haftasında Atletico Madrid, Levante ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Ciudad de Valencia'da oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi.

Konuk ekip Atletico Madrid'de maça ilk 11'de başlayan Alexander Sörloth, başına aldığı darbenin ardından oyuna devam edemedi. Sörloth, 27. dakikada yerini Julian Alvarez'e bıraktı. Sörloth, ileri tetkiler için hastaneye kaldırıldı.

Atletico Madrid, bu sonucun ardından ligde iki maç sonra puan kaybı yaşadı ve puanını 45 yaptı. Levante, 18 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Atletico Madrid, sahasında Real Betis'i ağırlayacak. Levante, Athletic Bilbao deplasmanına gidecek.

Popüler Haberler
