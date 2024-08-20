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Spor

Atletico Madrid, lige 1 puanla başladı

İspanya La Liga'nın ilk haftasında Atletico Madrid, Villarreal ile kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2'lik skorla sonuçlandı.

20 Ağustos 2024 Salı 00:55 - Güncelleme:
Atletico Madrid, lige 1 puanla başladı
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İspanya La Liga 1. hafta maçında Atletico Madrid, deplasmanda Villarreal ile karşılaştı. Estadio de la Ceramica'da oynanan maç 2-2 sona erdi.

Atletico'nun golleri 20. dakikada Marcos Llorente ve 45+5. dakikada Alexander Sörloth kaydetti. Villarreal'in golleri ise 18. dakikada Danjuma ve 37. dakikada Koke kendi kalesine attı.

Diego Simeone'nin takımı, bu sonuçla birlikte yeni sezona 1 puanla başlamış oldu.

Madrid'in yeni golcüsü Sörloth, La Liga'da açılışı eski takımına attığı golle yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Atletico, Girona ile karşılaşacak. Villarreal ise Sevilla deplasmanına gidecek.

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