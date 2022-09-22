Atletico Madrid, Lovro Majer'in peşinde

'Yeni Modric' olarak tanımlanan ve Ağustos 2021'de 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Dinamo Zagreb'den Rennes'e transfer olan Lovro Majer, devlerin transfer gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. İsmi birçok büyük takımla anılan Majer için özellikle Atletico Madrid'in ısrarlı olduğu belirtiliyor.

PSG VE BARCELONA İSTEMİŞTİ



Foot Mercato'nun haberine göre Rennes'de geçirdiği 1 sezonda sergilediği performansla dikkatleri çeken Majer için yaz aylarında PSG, devreye girmişti. Bilgi alınsa da transfere ilişkin bir ilerleme olmamıştı. Oyuncuyla ilgilenen bir diğer kulüp ise Barcelona oldu. Fakat Katalan ekibinin, transferler sonrası elindeki bazı isimleri gönderme çabası nedeniyle bu hamle de mümkün olmadı

ATLETİCO MADRİD HÂLÂ PEŞİNDE



Atletico Madrid, yaz transfer döneminin son günlerinde Lovro Majer için görüşmelerde bulundu. Rennes ile gerçekleştirilen görüşmelerde bonservisi yüksek bulundu. Fakat Diego Simeone'nin takımı transferden vazgeçmiş değil.

Atletico Madrid'in birkaç oyuncu satışı ile elde edeceği bütçeyi Lovro Majer için kullanması ve yeniden görüşmelere başlaması bekleniyor.

BU SEZON İLK GOLÜ FENERBAHÇE 'YE



Geçtiğimiz sezon Rennes forması altında 36 maçta 6 gol, 8 asistlik performans sergileyen Lovro Majer; bu sezon Rennes forması altındaki ilk golünü Fenerbahçe'ye karşı kaydetmişti. 2-2 sona eren UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında 1 gol atan Lovro Majer, Martin Terrier'nin golünde de asisti yapan isimdi.