İSTANBUL 15°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2022 Perşembe / 26 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,3425
  • EURO
    18,1175
  • ALTIN
    985.128
  • BIST100
    3295.27
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Atletico Madrid, Lovro Majer'in peşinde
Spor

Atletico Madrid, Lovro Majer'in peşinde

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'te forma giyen Lovro Majer'i Atletico Madrid'in kadrosuna katmak istediği iddia edildi

22 Eylül 2022 Perşembe 23:33 - Güncelleme:
ABONE OL

'Yeni Modric' olarak tanımlanan ve Ağustos 2021'de 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Dinamo Zagreb'den Rennes'e transfer olan Lovro Majer, devlerin transfer gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. İsmi birçok büyük takımla anılan Majer için özellikle Atletico Madrid'in ısrarlı olduğu belirtiliyor.

PSG VE BARCELONA İSTEMİŞTİ

Foot Mercato'nun haberine göre Rennes'de geçirdiği 1 sezonda sergilediği performansla dikkatleri çeken Majer için yaz aylarında PSG, devreye girmişti. Bilgi alınsa da transfere ilişkin bir ilerleme olmamıştı. Oyuncuyla ilgilenen bir diğer kulüp ise Barcelona oldu. Fakat Katalan ekibinin, transferler sonrası elindeki bazı isimleri gönderme çabası nedeniyle bu hamle de mümkün olmadı

ATLETİCO MADRİD HÂLÂ PEŞİNDE

Atletico Madrid, yaz transfer döneminin son günlerinde Lovro Majer için görüşmelerde bulundu. Rennes ile gerçekleştirilen görüşmelerde bonservisi yüksek bulundu. Fakat Diego Simeone'nin takımı transferden vazgeçmiş değil.

Atletico Madrid'in birkaç oyuncu satışı ile elde edeceği bütçeyi Lovro Majer için kullanması ve yeniden görüşmelere başlaması bekleniyor.

BU SEZON İLK GOLÜ FENERBAHÇE 'YE

Geçtiğimiz sezon Rennes forması altında 36 maçta 6 gol, 8 asistlik performans sergileyen Lovro Majer; bu sezon Rennes forması altındaki ilk golünü Fenerbahçe'ye karşı kaydetmişti. 2-2 sona eren UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında 1 gol atan Lovro Majer, Martin Terrier'nin golünde de asisti yapan isimdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.