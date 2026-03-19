Spor

Atletico Madrid mağlubiyete rağmen çeyrek finalde

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Tottenham'a 3-2 mağlup oldu. Toplam skorda rakibine 7-5'lik üstünlük kuran İspanyol temsilcisi çeyrek finale yükselmeyi başardı.

HABER MERKEZİ19 Mart 2026 Perşembe 01:37 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Tottenham, Atletico Madrid'e 5-2 yenildiği ilk maçın ardından İspanyol rakibini, İngiltere'de ağırladı. Igor Tudor yönetimindeki Tottenham maçı 3-2 kazandı ama elenmekten kurtulamadı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Kolo Muani, 52 ve 90. (penaltı) dakikalarda Xavi Simons kaydetti.

Atletico Madrid'in golleri 47. dakikada Julian Alvarez ve 75. dakikada David Hancko'dan geldi.

Konuk ekip Atletico Madrid'de Alexander Sörloth, 63. dakikada Ademola Lookman'ın yerine oyuna dahil oldu.

Rövanşı kaybetmesine rağmen çeyrek finale yükselen Atletico Madrid, ülkesinin temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak.

ÖNERİLEN VİDEO

4 kilo altın çalan hırsızlara baskın: O anlar polis kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

