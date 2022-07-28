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Spor

Atletico Madrid, Nahuel Molina transferini bitirdi

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Udinese'de forma giyen Nahuel Molina'yı kadrosuna kattı.

28 Temmuz 2022 Perşembe 18:17 - Güncelleme:
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Atletico Madrid; Udinese'nin 24 yaşındaki sağ beki Nahuel Molina'yı 20 milyon euro karşılığında renklerine bağladı. Arjantinli oyuncu, Haziran 2027'ye kadar sürecek olan sözleşmeye imza attı.

İspanyol ekibi, geçtiğimiz ara transfer döneminde Kieran Trippier'in Newcastle United'a transfer olması nedeniyle bu bölgeye takviye yapması bekleniyordu Diego Simeone'nin talebi doğrultusunda Molina'yı kadrosuna katan Atletico Madrid'in bu yaz üçüncü transferini gerçekleştirdi.

La Liga ekibi daha önce Axel Witsel ve Samuel Lino'yu kadrosuna katmıştı.

Genç yetenek, son iki sezondur Serie A'da toplam 68 maçta forma giyerken 10 gol ile 7 asistle skora katkı yaptı.

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