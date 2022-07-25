Atletico Madrid, Nahuel Molina transferini bitiriyor

Geçtiğimiz ara transfer döneminde Kieran Trippier'in ayrılışının ardından yeni bir sağ bek almayan ve bu bölgede sorun yaşayan Atletico Madrid, teknik direktör Diego Simeone'nin talebi üzerine geçtiğimiz sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken Udinese'nin sağ beki Nahuel Molina'nın transferini bitirme aşamasına geldi. Fabrizio Romano'nun haberine göre anlaşma sağlandı ve Arjantinli oyuncu sözleşme imzalamak üzere Madrid'e geldi. Anlaşma geçtiğimiz sezonu Udinese'de geçiren Atletico Madrid stoperi Nehuen Perez'in Udinese'ye transferini de içeriyor.

24 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Atletico Madrid ile sözleşme imzalayacak.