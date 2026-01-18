İSTANBUL 4°C / 1°C
  • Atletico Madrid, Sörloth'un golüyle Alaves'i geçti
Spor

Atletico Madrid, Sörloth'un golüyle Alaves'i geçti

Alexander Sörloth'un ikinci yarıda attığı golle kazanan Atletico Madrid, ligdeki form grafiğini sürdürerek puanını 41'e yükseltti.

HABER MERKEZİ18 Ocak 2026 Pazar 22:48 - Güncelleme:
Atletico Madrid, Sörloth'un golüyle Alaves'i geçti
İspanya La Liga'nın 20. haftasında Atletico Madrid ile Alaves karşı karşıya geldi. Maçı Atletico Madrid, Alexander Sörloth'un golüyle kazandı.

Atletico Madrid'de Alexander Sörloth 48. dakikada sahneye çıktı ve takımını galibiyete taşıdı.

Ligde oynadığı son 4 maçta 10 puan toplayan Atletico Madrid, ouanını 41'e yükseltti. Son 5 maçından sadece 1 puan çıkarabilen Alaves ise 19 puanda kaldı.

Atletico Madrid, çarşamba günü Galatasaray'a konuk olacak. Ardından ligde Mallorca'yı konuk edecek. Alaves ise Betis'i ağırlayacak.

