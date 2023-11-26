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Spor

Atletico Madrid tek golle galip!

İspanya La Liga'nın 14. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid sahasında Mallorca'yı konuk etti. Başkent ekibi, 64. dakikada Antoine Griezmann'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

26 Kasım 2023 Pazar 01:29 - Güncelleme:
Atletico Madrid tek golle galip!
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İspanya La Liga 14. hafta maçında Atletico Madrid, Mallorca ile karşılaştı.

Estadio Civitas Metropolitano'da oynanan maçı Atletico Madrid 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golü 64. dakikada Antoine Griezmann'dan geldi.

Atletico'da milli oyuncu Çağlar Söyüncü süre alamadı. Mallorca forması giyen eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi sakatlığı sebebiyle forma giyemedi. Beşiktaşlı eski oyuncu Larin ise 62. dakikada Prats'ın yerine oyuna dahil oldu.

Atletico bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Ayrıca toplam galibiyet sayısını 10'a çıkardı.

Ligde puanını 31 yapan Atletico zirve takibini sürdürdü. Mallorca ise 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Atletico Madrid, Barcelona deplasmanına gidecek. Mallorca ise Alaves'i ağırlayacak.

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