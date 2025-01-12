Atletico Madrid tek golle kazandı

İspanya Ligi'nde 19. hafta maçında Atletico Madrid ile Osasuna karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Atletico Madrid oldu ve Diego Simeone'nin öğrencileri haftayı lider kapattı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 7. dakikada Antoine Griezmann kaydetti.

Bu galibiyetin ardından puanını 44 yapan Atletico Madrid haftayı lider kapattı. Atletico Madrid'in arkasında 43 puanlı Real Madrid ve 38 puanlı Barcelona yer aldı. Öte yandan Osasuna 25 puanda kaldı.

İspanya Ligi'nde gelecek hafta Atletico Madrid, Leganes'e konuk olacak.