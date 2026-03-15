Atletico Madrid tek golle kazandı

İspanya LaLiga'nın 28. haftasında Atletico Madrid, Getafe'yi konuk etti.

Riyadh Air Metropolitano'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 8. dakikada Nahuel Molina kaydetti.

Getafe'de Abdelkabir Abqar, 55. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 4. galibiyetini alan Atletico Madrid, puanını 57'ye yükseltti ve 3. sırada yer aldı. 35 puanda kalan Getafe ise 9. sırada konumlandı.

Atletico Madrid bir sonraki maçında Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'a konuk olacak. Diego Simeone'nin ekibi sonrasında ligde ise Real Madrid'e konuk olacak. Getafe ise ligde bir sonraki hafta Athletic Bilbao'yu konuk edecek.