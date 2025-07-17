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Spor

Atletico Madrid, Thiago Almada'yı kadrosuna kattı

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Botafogo forması giyen 24 yaşındaki orta saha Thiago Almada'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

AA17 Temmuz 2025 Perşembe 20:50 - Güncelleme:
Atletico Madrid, Thiago Almada'yı kadrosuna kattı
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İspanya ekibi Atletico Madrid, Brezilya temsilcisi Botafogo'dan Arjantinli futbolcu Thiago Almada'yı kadrosuna kattı.

Atletico Madrid Kulübü, 24 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İspanya basınında, transferin 21 milyon avro bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.

Daha önce ülkesinde Velez Sarsfield ve ABD'de Atlanta United formaları giyen Almada, geçen yıl Botafogo'ya transfer oldu.

Geçen sezonun ikinci devresinde Fransa ekibi Olimpik Lyon'da kiralık olarak oynayan genç futbolcu, 20 maçta 2 gol kaydetti.

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