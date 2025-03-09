Atletico Madrid uzatmalarda yıkıldı

İspanya La Liga'nın 27. haftasında Getafe ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Coliseum'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Getafe 2-1'lik skorla kazandı.
İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Atletico Madrid, 75. dakika Alexander Sörloth'un penaltı golüyle öne geçti.
Atletico Madrid'de Angel Correa, 87. dakikada kırmızı kart gördü.
Miguel Arambarri, 88 ve 90+2'de attığı gollerle maçı Getafe'ye kazandırdı.
ATLETICO'YU 30 MAÇ SONRA YENDİLER
6 maçın ardından yenilen Atletico Madrid, 56 puanda kaldı çıkardı. 2 maçlık mağlubiyet serisini bitiren Getafe, 33 puana yükseldi.
Getafe, Atletico Madrid'i 30 maç sonra ilk kez mağlup etti.
GELECEK HAFTA DEV MAÇ: ATLETICO - BARÇA
Atletico Madrid, gelecek hafta 16 Mart Pazar akşamı Barcelona'yı konuk edecek. Getafe ise Osasuna deplasmanına gidecek.