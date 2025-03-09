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Spor

Atletico Madrid uzatmalarda yıkıldı

İspanya La Liga'nın 27. haftasında Getafe ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Coliseum'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Getafe 2-1'lik skorla kazandı.

Haber Merkezi9 Mart 2025 Pazar 18:31 - Güncelleme:
Atletico Madrid uzatmalarda yıkıldı
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İspanya La Liga'nın 27. haftasında Getafe ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Coliseum'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Getafe 2-1'lik skorla kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Atletico Madrid, 75. dakika Alexander Sörloth'un penaltı golüyle öne geçti.

Atletico Madrid'de Angel Correa, 87. dakikada kırmızı kart gördü.

Miguel Arambarri, 88 ve 90+2'de attığı gollerle maçı Getafe'ye kazandırdı.

ATLETICO'YU 30 MAÇ SONRA YENDİLER

6 maçın ardından yenilen Atletico Madrid, 56 puanda kaldı çıkardı. 2 maçlık mağlubiyet serisini bitiren Getafe, 33 puana yükseldi.

Getafe, Atletico Madrid'i 30 maç sonra ilk kez mağlup etti.

GELECEK HAFTA DEV MAÇ: ATLETICO - BARÇA

Atletico Madrid, gelecek hafta 16 Mart Pazar akşamı Barcelona'yı konuk edecek. Getafe ise Osasuna deplasmanına gidecek.

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