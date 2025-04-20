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Spor

Atletico Madrid uzatmalarda yıkıldı

İspanya LaLiga'nın 32. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Las Palmas'a konuk oldu. Gran Canaria'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Las Palmas 90+3'de bulduğu gol ile 1-0 kazandı.

Haber Merkezi20 Nisan 2025 Pazar 01:43 - Güncelleme:
Atletico Madrid uzatmalarda yıkıldı
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İspanya LaLiga'nın 32. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Las Palmas'a konuk oldu.

Gran Canaria'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Las Palmas 90+3'de bulduğu gol ile 1-0 kazandı.

Las Palmas'a galibiyeti getiren golü Javier Munoz kaydetti.

MAÇTAN SONRA OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid 3 maç aranın ardından yenilerek 63 puanla 3. sırada yer aldı.

Las Palmas, aldığı galibiyet ile 32 puana ulaşarak küme düşme hattından çıktı ve 17 sırada yer aldı.

Gelecek hafta Atletico Madrid, sahasında Rayo Vallecano'yu konuk edecek.

Las Palmas, Athletic Bilbao deplasmanında olacak.

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