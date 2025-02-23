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Spor

Atletico Madrid, Valencia engelini rahat geçti!

İspanya La Liga'da 25. hafta maçında Atletico Madrid, Valencia deplasmanında sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Haber Merkezi23 Şubat 2025 Pazar 00:52 - Güncelleme:
Atletico Madrid, Valencia engelini rahat geçti!
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İspanya La Liga'nın 25. haftasında Valencia ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Mestalla'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Atletico Madrid, 3-0'lık skorla kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 12 ve 30. dakikada Julian Alvarez, 86. dakikada Angel Correa kaydetti.

Ligde 2 maç aranın ardından kazanan Atletico Madrid, puanını 53'e çıkardı. Ligde 3 maç sonra yenilen Valencia, 23 puanla küme düşme hattında kaldı.

Atletico Madrid, gelecek hafta Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Valencia ise Osasuna deplasmanına gidecek.

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