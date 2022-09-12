İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2022 Pazartesi / 16 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2282
  • EURO
    18,4809
  • ALTIN
    1013.17
  • BIST100
    3649.21
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Atletico Madrid ve Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı
Spor

Atletico Madrid ve Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona ve Atletico Madrid, futbolu bırakan Arda Turan için sosyal medyada paylaşımda bulundu.

AA12 Eylül 2022 Pazartesi 20:23 - Güncelleme:
ABONE OL

İspanya'da La Liga kurumu ile Barcelona ve Atletico Madrid kulüpleri futbolcu kariyerini sonlandırma kararı alan Arda Turan'a yeni hayatında başarı dilediler.

Arda Turan'ın profesyonel futbolcu kariyerine son vermesi İspanya'da da yankı buldu.

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga kurumu, resmi Twitter hesabından, "Türk büyüsü kramponlarını asıyor. Yeni döneminde bol şanslar Arda Turan." mesajını paylaştı.

Barcelona Kulübü resmi Türkçe Twitter hesabından, "Her şey için teşekkürler Arda." paylaşımında bulundu. Atletico Madrid ise paylaşımda, "Arda Turan profesyonel futbolcu kariyerini bitirdiğini duyurdu. 4 sezon (2011-2015) 178 resmi maç. Lig, Avrupa Ligi, Avrupa Süper Kupası, Kral Kupası, İspanya Süper Kupası. Bize verdiğin tüm büyük anlar için çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın futbolu bırakmasıyla ilgili haberler, İspanyol basınında da yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.