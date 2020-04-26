26 Nisan 2020 Pazar 18:55 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 18:55

Sierra Leone asıllı Muhammed Sankoh, Hollanda U-17 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu yaşadı. Stoke City'nin alt kategori takımında oynayan genç forvet, bu sezon takımına 9 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

Stoke City'nin oyuncunun transferine izin vermesi bekleniyor çünkü İngiliz ekibi mali yönden zor günler yaşıyor ve ekstra bir gelir kaynağına ihtiyaçları var.

Gol yollarındaki becerisi, fiziği ve gücü ile dikkat çeken Sankoh, Hollanda futbolunun da gelecek vadeden isimlerinin başında geliyor.

Yeni Lukaku'nun gelecek sezon Chelsea veya Atletico Madrid'den birinin formasını giyeceği kesin gibi görünüyor.