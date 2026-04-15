Atletico Madrid yarı finalde! Barcelona'nın zaferi yetmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanş maçında Atletico Madrid, Barcelona'yı konuk etti.

Riyadh Air Metropolitano'da oynanan mücadeleyi Barcelona 2-1 kazansa da ilk maçı 2-0 kazanan Atletico Madrid, toplam skorda 3-2 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı.

Mücadeleye hızlı başlayan Barcelona, 4. dakikada Lamine Yamal'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 24. dakikasında ise Barcelona, Ferran Torres ile bir gol daha buldu ve 2-0 öne geçerek genel skoru eşitledi.

Maçın 31. dakikasında ise Atletico Madrid'de Ademola Lookman, skoru 2-1'e getirdi ve takımını genel skorda bir kez daha öne geçirdi.

İlk yarı Barcelona'nın 2-1 üstünlüğüyle tamamlanırken Barcelona, Ferran Torres ile 3. golü buldu ancak VAR incelemesinde ofsayt tespit edildi ve gol iptal edildi.

Öte yandan Barcelona'da Eric Garcia, kırmızı kart görererek takımını 10 kişi bıraktı.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken toplam skorda 3-2 galip gelen Atletico Madrid, adını yarı finale yazdırdı.

Diego Simeone'nin ekibi, yarı finalde Sporting CP - Arsenal eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 15 Nisan Çarşamba günü Arsenal, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Sporting'i konuk edecek.