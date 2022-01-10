Atletico Madrid yine kayıp! Fark 16 oldu

10 Ocak 2022 Pazartesi 07:32 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 07:32

İspanya La Liga'nın 20. haftasında Villarreal ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Estadio de la Ceramica'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Atletico Madrid, Angel Correa'nın 10. dakikada orta sahadan attığı golle 1-0 öne geçti.

Villarreal'da Gerard Moreno, 23. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. 2 dakika sonra Dani Parejo'nun golü ise VAR'ın pozisyonda elle oynama tespit etmesi sonrası iptal edildi.

Ev sahibi ekip, 29. dakikada İspanyol milli stoperi Pau Torres'in golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Villarreal, 58. dakikada Albert Moreno'nun golüyle öne geçti. Atletico bu gole 67. dakikada Geoffrey Kondogbia'nın golüyle skoru eşitledi. Kondogbia, 90+2'de gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Atletico Madrid'e karşı üst üste 8. lig maçında da kazanamayan Villarreal, puanını 29'a çıkardı. Son 6 La Liga maçında 4. kez puan kaybeden Atletico ise 33 puana yükseldi ancak lider Real Madrid ile olan puan farkı 16'ya çıktı.

Atletico Madrid, gelecek hafta Valencia'yı ağırlayacak. Villarreal ise Elche deplasmanına gidecek.